2. Fastentag 25./26. Juli 2022

Matthias-W. Engelke verfolgt diese Jahr einen dezentrale Ansatz für das Fasten und hat die Idee, Menschen, die beruflich oder aus anderen Gründen nicht (mehr) an Friedensveranstaltungen teilnehmen können und schon seit langer Zeit zur Friedensbewegung gehören, zu besuchen. Den Anfang machte er in Sandesneben, östlich von Hamburg in Schleswig-Holstein.

https://fastenkampagne.blogspot.com/2022/07/hoffnungsgrund-sandesneben-und-die.html