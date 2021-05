Jahrestagung 2021 - Klimagerechtigkeit jetzt: aktiv - gewaltfrei - revolutionär

Nachdem 2020 schon einmal eine Jahrestagung zum Thema Klimagerechtigkeit geplant war und diese wegen der Coronaschutzmaßnahmen ausfallen musste, war klar, dass sie dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden sollte.

Im Wissen darum, dass ein Treffen ohne Einschränkungen wohl nicht möglich sein würde, wurde sie als Hybridtagung in Bad Schüssenried geplant. Doch die verschärfte Coronalage machte auch dies unmöglich, sodass sie nun als reine Hybridtagung stattfand, was aber mehr als 200 Menschen nicht davon abhielt, trotzdem teilzunehmen.

Um Datenschutzbedenken zu berücksichtigen wurde dabei auf die freie Software Big Blue Button bei einem deutschen Anbieter zurückgegriffen. Die Programmstruktur selbst orientierte sich weitestgehend an dem Programm früherer Jahrestagungen in Präsenz. Selbst morgendliches Yoga war möglich, Vorträge, Kleingruppenarbeit und spirituelle Impulse sowieso. Auch ein Klönabend wurde vorbereitet und von einigen auch sehr aktiv genutzt.

Inhaltlicher Schwerpunkt war die Klimakrise mit den Fragenstellungen nach ihren Ursachen, ihren Auswirkungen und was dagegen zu tun sei. Sehr klar zeigte dabei Christiane Lohse in ihrem einführenden Vortrag auf, dass alle jetzt geplanten Anstrengungen zur Reduktion von Klimagasen weit davon entfernt sind, die von Deutschland im Pariser Klimaabkommen übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, während Imeh Ituen in ihrem Vortrag die gemeinsamen Wurzeln von Kolonialismus, Rassismus und Umweltzerstörung erörterte und eine Gerechtigkeit für alle Menschen und alle Wesen dieser Erde einforderte. (Der Vortrag von Anika Schroeder „Klimagerechtigkeit konkret: Armuts- und Klimakrise gemeinsam überwinden“ musste leider krankheitsbedingt ausfallen.)

Zwei weitere wichtige Punkte waren ein Austausch über den Umgang mit Verschwörungserzählungen (mit einordnenden Impulsen von Bernadette Akva zur Textgattung und Ideen um Umgang von Christine Böckmann) und eine Arbeitsgruppe, die eine Resolution zur Eskalation der Gewalt im Nahen Osten erarbeitete, die dann in die anschließende Mitgliederversammlung eingebracht und von ihr verabschiedet werden konnte.

Bewegend war auch die Anwesenheit vieler internationaler Gäste, die die Chance nutzen konnten, ohne Reiseaufwand an dieser Tagung teilzunehmen und ihre Perspektiven einzubringen.

Im Anhang zu dieser Seite finden sich viele Beiträge der Tagung. Sie werden im Laufe der nächsten Wochen noch durch weitere Berichte ergänzt.

Drei Veranstaltungen wurden auch auf Youtube gestreamt und aufgezeichnet: