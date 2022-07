Auftakt der 13. internationalen Fastenaktion bis zum Abzug der Atomwaffen der Vereinigten Staaten von Amerika aus Deutschland/Büchel 24. Juli bis 9. August 2022

Die 13. internationale Fastenaktion bis zum Abzug aller Atomwaffen der Vereinigten Staaten von Amerika aus Deutschland/Büchel beginnt am Sonntag, den 24. Juli 2022 um 20.15 Uhr und endet am 9. August, dem Nagasaki-Gedenktag, in Berlin. Vom 6. bis 9. August finden Mahnwachen vor dem Bundeskanzleramt und den Botschaften aller neun atomwaffenführender Staaten statt.

