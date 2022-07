Seminar "Gewaltfreier Umgang mit Rassismus und Diskriminierung" (in Wien)

Unser österreichischer Schwesterzweig veranstaltet ein Seminar zu den Fragen:

"Wie finden wir einen Zugang zu Menschen, deren Ansichten und Vorurteile großes Unbehagen in uns auslösen? Wie kann es gelingen, trotz gegensätzlicher Positionen eine Gesprächsbasis zu schaffen? Ziel ist es , zu verstehen, was hinter den Aussagen des/der Anderen steht, und die eigenen Werte und Anliegen so zu kommunizieren, dass diese verstanden und akzeptiert werden können."

Anmeldung und weitere Informationen unter: https://www.versoehnungsbund.at/gewaltfrei-gegen-rassismus-und-diskriminierung/