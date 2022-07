Der neue VB-Vorstand stellt sich vor

Um die Jahrestagung herum hat auch die Mitgliederversammlung des deutschen Zweigs des VB stattgefunden, auf der dieses Jahr u.a. auch ein neuer Vorstand gewählt wurde. Auch das Jugendforum hat getagt und einen neuen Jugendrat bestimmt, der nicht nur die Jugendaktivitäten vorantreibt, sondern auch wichtige Impulse in den Verband und Vorstand einbringt.

Die Mitglieder des neuen Vorstands stellen sich hier auf der Seite vor und freuen sich auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren! https://www.versoehnungsbund.de/ueber/vorstand

Wer sich in anderer Weise mit den eigenen Kompetenzen im VB einbringen möchte, kann mal einen Blick in unsere "Postenbörse werfen - Mitarbeit ist an vielen Stellen möglich! https://www.versoehnungsbund.de/postenboerse2022

Weitere Informationen zu den Interna der Mitgliederversammlung befinden sich im Mitgliederbereich der Homepage (dafür bitte anmelden): https://www.versoehnungsbund.de/intern/mitgliederbereich