In den Spiegel schauen

Wer in einen Spiegel schaut, kann manches menschliche entdecken, vor allem, wenn er vom Individium, das er sieht, etwas abstrahiert: ein Wesen, nicht für Kampf und Krieg geschaffen, sondern für Beziehung und Kommunikation, befähigt also zu Frieden und Gewaltfreiheit. Wer so in einen Spiegel zu gucken versteht, sollte vielleicht auch in diesen "Spiegel" einmal hineinsehen, denn all dies sind zentrale Stichwörter im Werk des Theologen und Friedensforschers Egon Spiegel, langjähriges Mitglied im VB und öfter auch schon auf Jahrestagungen zu hören.

Anders als im Sammelband "Vom Lassen der Gewalt" finden sich hier nicht komplette Aufsätze - Theologen und Friedensforscher schreiben viel ausführlicher als Juristen(!) - sondern es finden sich Textstücke aus vielerlei Aufsätzen, Lesebuchlänge, ein Best Of sozusagen, vom wissenschaftlichen Apparat befreit und neu thematisch sortiert. Die Rubriken lauten:

Die Allexistenz der Gewaltfreiheit – Prinzipien gewaltfreier Weltgestaltung – Tierethisch akzentuierte Ökopädagogik – Gott als Macht in Beziehung – Biblisches – Inter/religiös Frieden denken und lernen – Religionspädagogisches – Auf dem Weg zu einer Welt ohne Krieg – TransNationalität und TransKulturalität – Für eine andere Politik und politische Theologie – Politisch anders handeln