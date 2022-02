Kolumbien-Webinar am 26.2.2022

Mit einer Webinar-Reihe feiern wir das 25-jährige Bestehen der Friedensgemeinschaft von San José de Apartadó und das 20-jährige Bestehen von FOR Peace Presence in Kolumbien, die IFOR - International Fellowship of Reconciliation, unser weltweiter Verband - dort aufgebaut hat.

Die erste Veranstaltung findet am 26.2.22 um 17:00 Uhr (MEZ), weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.ifor.org/news/2022/2/11/webinar-1-20-years-of-international-accompaniment-in-colombia-feb-26th

Weitere Veranstaltungen zur Friedensgemeinschaft von San José de Apartadó und zum kolumbianischen Friedensprozess folgen im März und April.

Ziel dieser Webinar-Reihe ist es, das Bewusstsein für aktuelle kolumbianische Themen zu schärfen, der Friedensgemeinschaft eine Stimme zu geben und die Möglichkeit zu bieten, Erfahrungen mit internationaler Begleitung auszutauschen, die auch in anderen Kontexten angewandt werden können. So kann eine stärkere Verbindung und Solidarität aufgebaut und gemeinsam gelernt werden, wie man am besten global und lokal für Menschenrechte und Friedensförderung zusammenarbeitet.