Fastenzeit 2022: Sieben Wochen mit - besonderer Lektüre!

Von Aschermittwoch, dem 2. März, bis zum Gründonnerstag, dem 14. April, laden wir zu einer geistlichen Reise ein. Alle zwei Tage wird ein Kapitel eines kleinen Buchs ("Walking the Way") des amerikanischen Theologen und gewaltfreien Aktivisten John Dear in deutscher Übersetzung online gestellt.

"in den Fußstapfen des gewaltfreien Jesu"



In 20 Kapiteln meditiert der Autor über den Weg der Gewaltfreiheit, den Jesus von Galiläa aus bis ins Zentrum der politischen und religiösen Macht nach Jerusalem gegangen ist. John Dear spricht von einer "geistlichen Reise in der Fastenzeit". Jedes Kapitel wird abgeschlossen mit Fragen zur persönlichen Reflexion, oder zum Gespräch in kleinen Gruppen.

Wir möchten einladen, sich mit Dear auf diese Reise zu begeben, neu auf altbekannte Texte zu schauen und vielleicht sogar auf diese Weise mit anderen ins Gespräch zu kommen.

Dear geht es darum, die Evangelien im Licht der Erfahrungen der gewaltfreien Bewegungen des 20. Jahrhunderts zu verstehen. Was bedeutet es heute, Jesus auf diesem Weg der Gewaltfreiheit zu folgen?

Die Kapitel werden veröffentlicht im Rahmen der Homepage:

www.bibelunddidaktik.uni-osnabrueck.de unter der Rubrik b-l-o-k.aktuell.

Unter www.bod.de wird das Buch ab dem Herbst, übersetzt von Ingrid v. Heiseler, zu bestellen sein.

Die begleitete Fastenzeitaktion wird durch die VB-Kommission Friedenstheologie und das Ökumenisches Institut für Friedenstheologie organisiert. Der Flyer befindet sich unten im Anhang.

Kontakt: Thomas Nauerth, nauerth@friedenstheologie.de