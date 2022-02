Ausstellung Gewaltfreiheit 1989 und weltweit

Seit gestern ist eine Webseite freigeschaltet worden unter dem Titel: www.keinegewalt.com Sie thematisiert die gewaltfreie Revolution von 1989 und den Weg der Gewaltfreiheit weltweit.

Vor allem die vielen Originalstimmen u. Dokumente , die im Internet jetzt so einfach zur Verfügung stehen, nicht nur zu 1989, sondern auch über Bonhoeffer, M.L.King, Gandhi, Goss-Mayr u.v.a. machen die Seite wertvoll für jede Bildungsarbeit.

In diesen kalten Kriegstagen kann man sich an solcher Erinnerung aber auch selbst etwas wärmen!