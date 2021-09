Unser ehemaliger Vorsitzende Matthias Engelke hat durch ein 4-tägiges Fasten die Forderungen des inzwischen beendeten Hungerstreiks für eine Anerkennung eines Klimanotstandes unterstützt. In einem Brief rief er sie zugleich auf, die Aktionsform von einem Hungerstreik in ein Fasten zu verwandeln und erklärt den Unterschied dieser beiden Formen.

Informationen zum "Hungerstreik der letzten Generation" finden sich hier: http://hungerstreik2021.de/