Stellungnahme: Klimagerechtigkeit ist international

Beseelt durch die gemeinsame Beschäftigung mit Klimagerechtigkeit ist im Nachklang der Tagung ein Statement entstanden, dass der deutsche Zweig beim Klima-Webinar des Internationalen Versöhnungsbundes (IFOR) eingebracht hat. Es ist vom internationalen Verband gut aufgenommen worden und findet sich in deutscher und englischer Sprache im Anhang.

Durch den gemeinsamen Austausch konnte eine Basis geschaffen werden, die nun in die IFOR-Arbeit beim UN-Menschenrechtsausschuss im September und beim Klimagipfel im November einfließt.

Am 27.6. werden unsere IFOR-Vertreter*innen von den Aktivitäten auf internationaler Ebene bei unserem Talk am Sonntag berichten. Wir laden alle herzlich ein, um 17 Uhr dabei zu sein! Den Raumlink erhaltet ihr über die Geschäftsstelle. (Der Talk am Sonntag ist ein Austauschforum, das immer am letzten Sonntag im Monat stattfindet.)