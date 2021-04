VB international: IFOR-Klima-Webinar

Der Mai-Termin zum Talk am Sonntag entfällt und wir laden stattdessen zur Jahrestagung und zum IFOR-Klima-Webinar ein.

Am Samstag den 29.5. veranstaltet IFOR - der Internationale Versöhnungsbund (International Fellowship of Reconciliation) - ein IFOR-internes Webinar zum Thema "KLIMAKATASTROPHE - Ungerechtigkeit, Krise und Krieg".

Es findet am 29.5.2021 um 14:00 - 16:00 Uhr (MEZ) online statt und wird mehrsprachig übersetzt (ggf. Bedarfe angeben).

Dieses Webinar bietet allen Zweigen und Mitgliedern von IFOR die Gelegenheit, Erfahrungen darüber auszutauschen, was bereits geschieht und gemeinsam zu planen, was wir als internationale Gemeinschaft tun können. Die Aktivitäten sollen gebündelt werden und münden letztlich auch in die IFOR-Beteiligung an der nächsten UN-Klimakonferenz im November 2021.

Weitere Informationen folgen. Fragen und Anmeldungen bitte an: office@ifor.org