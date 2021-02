Wechsel in der Geschäftsführung

Clemens Holz, der seit 2017 als Geschäftsführer des Versöhnungsbundes tätig ist, geht Ende Februar 2021 in Rente:

„Drei Jahre und fünf Monate durfte ich die Geschäfte des Versöhnungsbundes führen. Als gelernter Chirurgiemechaniker und dipl. Kaufmann FH brachte ich etwa 35 Jahre Berufserfahrung und auch Erfahrung als Geschäftsführer mit. Dennoch musste ich feststellen, dass die Arbeit innerhalb von Vereinsstrukturen doch ganz anders ist als im verarbeitenden Gewerbe. Mit vielen Prozessen musste ich mich vertraut machen, vieles war neu zu lernen. Ich hatte aber immer einen Vorstand zur Seite, der mich jeder Zeit unterstützt hat und, mit dem die Zusammenarbeit eine große Freude war. Einige haben den Vorstand verlassen, einige sind dazugekommen und einige haben mich die ganze Zeit begleitet. Euch gilt mein besonderer Dank, denn Ihr leistet diese Arbeit neben Eurer Berufstätigkeit, Eurem Studium oder neben anderen Aufgaben!

Auch bin ich froh, dass ich zwei Monate Gelegenheit hatte, Daniela als meine Nachfolgerin einzuarbeiten. Danke für die Zusammenarbeit Daniela, ich bin überzeugt, dass Du Deine Sache gut machen wirst!

Eurer VB-Mitglied Clemens Holz“



Daniela Pastoors tritt seine Nachfolge an und übernimmt ab 2021 die Geschäftsführung. Sie ist Friedens- und Konfliktforscherin (M.A.) und als Friedens- und Konfliktberaterin ausgebildet. In den letzten sechs Jahren war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Marburg tätig und hat zu Ansätzen der Konfliktbearbeitung, Gewaltfreier Kommunikation und Moderation gelehrt. In ihrer Promotion hat sie sich mit psychosozialer Personalbegleitung für Fachkräfte im Zivilen Friedensdienst befasst und sich mit der Frage beschäftigt, wie Menschen in der Friedensarbeit gut unterstützt und begleitet werden können. Das Theater der Befreiung (Theater der Unterdrückten) und die „Arbeit, die wieder verbindet“ (Tiefenökologie) begeistern sie sehr. Darüber hinaus ist Daniela im Vorstand der Stiftung Kraft der Gewaltfreiheit.