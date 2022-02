Friedenskette für die Ukraine am 27.2. in Berlin -Stoppt den Krieg!

Demoaufruf für Sonntag, den 27. Februar 2022 in Berlin

MENSCHENKETTE FÜR DEN FRIEDEN

Stoppt den Krieg! Frieden für die Ukraine und ganz Europa

Die kriegerische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine und die Krise zwischen der Nato und Russland eskaliert in diesen Tagen. Russische Truppen haben die Grenzen der Ukraine überschritten und ihre territoriale Integrität und Sicherheit verletzt. Damit heizt Russland den Konflikt massiv an, kündigt das Minsker Friedensabkommen auf und bricht Völkerrecht. Gleichzeitig hat die Nato Truppen nach Osteuropa verlegt, Kriegswaffen und andere Rüstungsgüter an die Ukraine geliefert – was nicht zur Entspannung der Situation beiträgt. Politiker*innen in Ost und West haben es bisher in drei Jahrzehnten nicht geschafft, eine europäische Friedensordnung herzustellen, in der Grenzen nicht gewaltsam verschoben werden und die Sicherheit von allen geachtet wird.

Am Sonntag, den 27. Februar, fordern wir mit einer Menschenkette von den Konfliktparteien alles dafür zu tun, dass es inmitten Europas keine weitere kriegerische Eskalation gibt. Alle Seiten müssen jetzt besonnen handeln und weitere Gewalt verhindern. Die Ukraine darf nicht weiter zum Spielball von Machtstreben und ihre territoriale Integrität und Sicherheit muss auf dem Verhandlungswege wieder hergestellt werden. Wir streiten gemeinsam für ein Europa der Abrüstung, der Entspannung und der Verständigung. Wir sind solidarisch mit allen Menschen in der Ukraine, die unter dem Konflikt leiden und deren Leben bedroht ist.

Dafür lassen wir in Berlin eine Menschenkette von der Ukrainischen Botschaft über das Bundeskanzleramt und die US-Botschaft am Pariser Platz bis zur Russischen Botschaft entstehen. Jeder und jede ist mit seinem*r Nachbar*in als Zeichen des Friedens und der Aussöhnung mit einem weißen Band verbunden.

Die Weltgemeinschaft steht vor gewaltigen Aufgaben: Gemeinsam müssen wir die Klimakrise und das Artensterben bekämpfen, die Corona-Pandemie bewältigen und für weniger soziale Ungleichheit sorgen. Die Krise zeigt wie dringend wir die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern wie Öl und Gas beenden und konsequent auf Erneuerbare Energien umsteigen müssen. Dies – und nichts anderes – soll und muss im Fokus der internationalen Politik stehen. Frieden für die Ukraine und ganz Europa!

Sei dabei! Sag deinen Freund*innen, Bekannten, Nachbar*innen, Familie und Arbeitskolleg*innen Bescheid! In Solidarität miteinander halten wir die Corona-Hygieneregeln ein und bitten geimpft, getestet und mit Maske an der Menschenkette teilzunehmen. Bewusst organisieren wir eine Demonstration, die von Friedenszeichen und nicht von nationalen und Parteifahnen geprägt ist.

Wir treffen uns um 13:00 an drei Treffpunkten, um von da aus die Menschenkette zu bilden:

Zeit: 13:00

Treffpunkte: Karlplatz – Bundeskanzleramt –Brandenburger Tor (Platz des 18. März)

Ab 14 Uhr findet eine Abschlusskundgebung am Bundeskanzleramt statt.

Beteiligt sind u.a.:

Campact

Verdi

DGB

Naturfreunde

BUND

Seebrücke

Brot für die Welt

EKD (Friedensbeauftragter)

AGDF - Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden

Internationaler Christlicher Friedensdienst

Pax Christi

Netzwerk Friedenskooperative

Kooperation für den Frieden

Women's International League for Peace and Freedom (WILPF)

IPPNW

DFG-VK

Urgewald

Pulse of Europe

Dt. Naturschutz Ring