Talk am Sonntag zur Menschenkette

Am 25.7. um 17 Uhr sind beim Talk am Sonntag Marion Küpker und Beate Körsgen zu Gast und machen die Menschenkette vom 5.9. in Büchel zum Thema.

Die Veranstaltung findet im Raum "Versöhnungsbund" auf BigBlueButton statt. Zugangsdaten bitte im Newsletter nachschauen oder per Email erfragen: vb@versoehnungsbund.de

---------------------------------

Für Sonntag, den 5. September 2021, organisiert die bundesweite Kampagne Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt, genau drei Wochen vor der Bundestagswahl (der 26. September), eine Menschenkette.

Unsere Friedensreferentin Marion Küpker steckt mitten in den Vorbereitungen und ruft zum Mitmachen auf. Sie schreibt:

"Atombomben weg - Verbotsvertrag beitreten!" Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Deshalb planen wir drei Wochen vorher, am Sonntag, 5. September, eine Menschenkette entlang des Fliegerhorstes Büchel. Bis heute (10. Mai), haben bereits 54 Staaten den völkerrechtlich seit Januar gültigen Atomwaffen-Verbotsvertrag ratifiziert und 34 weitere Staaten haben ihn schon unterzeichnet. Zum jetzigen Zeitpunkt hat aber kein einziger Atomwaffenstaat und auch kein einziges NATO-Mitgliedsland diesen Verbotsvertrag unterzeichnet. Ganz im Gegenteil: Die Bundesregierung lässt aktuell den Fliegerhorst Büchel für 259 Millionen Euro erneuern, damit dort in den Jahren 2022-24 neue US-Atombomben (Typ 61-12) mit neuen Kampfflugzeugen stationiert werden können. Das kostet weitere viele Milliarden Euro, die wir für die Rettung des Klimas dringend benötigen! Wir fordern von unserer kommenden Regierung eine sofortige Absage zu dieser geplanten nuklearen Aufrüstung und den Beitritt Deutschlands zum Atomwaffen-Verbotsvertrag. Deshalb machen wir eine Menschenkette.

Die Menschenkette verläuft 3,7 km auf dem Fahrradweg entlang des Fliegerhorstes Büchel/ Eifel, der 16 km entfernt von der Moselstadt Cochem liegt.

Der Versöhnungsbund hat einen eigenen Streckenabschnitt von 100 Metern übernommen, den wir gemeinsam mit Euch kreativ besetzen wollen. Unser Mainzer VB-Mitglied Beate Körsgen und ich (Marion Küpker) arbeiten aktiv an der Umsetzung der Menschenkette in der Arbeitsgruppe "AG Büchel" mit.

Bitte tätigt Eure Anmeldungen für den VB-Absschnitt per Email bei Beate <info@shiatsu-mainz.de>, oder ruft Marion Küpker an, falls Du/Ihr kein Internet besitzt: 0172 771 32 66. Tragt Euch zudem auch auf der Webseite des Netzwerkes Friedenskooperative ein, so erreichen Euch alle weiteren Informationen: https://www.friedenskooperative.de/anmeldung-menschenkette

Beate organisiert zudem einen Reisebus, der am 5. September von Mainz aus nach Büchel fahren wird, was eine schönes Angebot für Menschen ohne Auto ist. Auch organisieren befreundete Friedensorganisationen Busse, z.B. die DFG-VK, aus Dortmund, Düsseldorf, Köln, Bremen, München etc., sodass auch dort mitgefahren werden kann.