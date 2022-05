Stelle für Projektassistenz ausgeschrieben!

Stellenausschreibung

Der deutsche Zweig des internationalen Versöhnungsbundes sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Projektassistenz (7 Std./Woche, 450€-Stelle)

für das Erasmus+Projekt „Voneinander Lernen in der Revolution für das Leben", das zu dem Zeitpunkt beginnt. Die Stelle ist mit der Projektdauer vorerst auf 2 Jahre befristet (15.05.2024).

Der Verein:

Der internationale Versöhnungsbund ist ein Friedensverband, der Gewaltfreiheit ins Zentrum setzt. Seit mehr als 100 Jahren vereinigt er Menschen, die sich für Gewaltfreiheit in allen Lebensbereichen einsetzen, der Kraft der Gewaltfreiheit vertrauen und sich für Frieden, Gerechtigkeit und einen gewaltfreien Umgang mit der Erde einsetzen.

Der Versöhnungsbund arbeitet vor allem durch seine Mitglieder an der Basis – in über 60 Ländern der Welt. Im deutschen Zweig werden sie durch hauptamtliche Friedensreferent*innen und die Geschäftsstelle in Minden/Westfalen unterstützt. Finanziert wird der Versöhnungsbund vor allem aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Seine vielfältigen Programme und Projekte werden darüber hinaus durch verschiedene Fördermittel unterstützt.

Das Projekt:

Um die immensen Herausforderungen der Menschheit auf dem Planeten Erde zu bewältigen, ist nichts Geringeres als eine Revolution für das Leben erforderlich.

"Learning from each other in the revolution for life" / "Voneinander lernen in der Revolution für das Leben - die Beiträge sozialer und politischer Bewegungen zur Transformation der Gesellschaft"

ist der Name und zugleich das Ziel des Projekts LeoRevLife. Es zielt darauf ab, die Zusammenarbeit von Bewegungen zu unterstützen und das zivilgesellschaftliche Engagement im Hinblick auf Gewaltlosigkeit, Klimagerechtigkeit, Inklusion und gerechte Lebenschancen für alle Menschen zu stärken.

Das Projekt wird zusammen mit dem europäischen Teil des Internationalen Versöhnungsbund (IFOR) durchgeführt und der österreichischen Zweig ist offizieller Projektpartner.

Im Rahmen des Projekts LeoRevLife werden folgende Aktivitäten durchgeführt:

1) vier Workshops zu einzelnen Themen und Methoden: Sicherheit basierend auf sozialer Gerechtigkeit / Rassismuskritik & Intersektionalität / Medien, Kampagnenarbeit & visionary tools (1 Workshop in Österreich, 1 in Deutschland, 2 online)

2) drei große Jahrestagungen, die Menschen aus verschiedenen sozialen und politischen Bewegungen zusammenbringen und dabei unterstützen, eine gemeinsame Basis zu finden und zusammenzuarbeiten (jeweils im Mai an verschiedenen Orten Deutschlands)

3) Begleitende Aktivitäten, die die Zusammenarbeit zwischen den Projektpartner*innen stärken und das gemeinsame Lernen intensivieren

Ihre Aufgaben:

• Mitarbeit bei der Planung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung der Projektaktivitäten

• Unterstützung bei der Veranstaltungsorganisation für die Projektaktivitäten

• Mitarbeit bei der Erstellung von Projektberichten und medialen Erzeugnissen

• ggf. Anwendung von Ansätzen des Community Organizing/ der Gemeinwesenarbeit (z.B. aktivierende Befragung)

Ihr Profil:

• Sie arbeiten eigenständig, zuverlässig und zielorientiert

• Sie zeichnen sich durch Kommunikationsstärke, Sozialkompetenz und Teamfähigkeit aus

• Sie haben Freude an der Gestaltung von strukturierten Abläufen und Prozessen

• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

• Sie haben Erfahrungen in internationalen Netzwerken und können die Zusammenarbeit darin produktiv gestalten

• Sie sind kompetent im Projektmanagement und in der Veranstaltungsorganisation

• Sie sind routiniert im Umgang mit gängigen Office-Anwendungen, Content-Management-Systemen und Layout-Programmen und können mit Datenbanken arbeiten

• Kenntnisse im Community Organizing/ der Gemeinwesenarbeit runden ihr Profil ab



Wir bieten:

• eine sinnstiftende Tätigkeit in einer Organisation, die mit ihrer Arbeit eine Beitrag zu einer

• gewaltfreieren, friedvolleren und vielfältigeren Gesellschaft leistet

• Mitarbeit in einer Friedensorganisation, die zugleich ein internationales Netzwerk von Aktiven und eine als gemeinnütziger Verein registrierte Nichtregierungsorganisation ist

• die Möglichkeit, das Projekt maßgeblich zu gestalten und eigene Ideen, Fähigkeiten, Kenntnisse und Kreativität einzubringen

• ein vielfältiges Aufgabenspektrum

• einen Einblick in die regionale, nationale und internationale praktische Friedensarbeit

• Kontakt und Zusammenarbeit mit Schwesterzweigen und Partnerorganisationen aus Europa und dem globalen Süden

• einen eigenen Arbeitsplatz in der Geschäftsstelle in Minden, zugleich Möglichkeit zum Arbeiten im Home Office (ein Arbeitsplatz im Büro in Wien wäre zeitweise auch möglich)

• flexible Arbeitszeiten

• eine 450€-Stelle, die als Nebenjob oder mit Studium kompatibel ist

• eine angenehme und persönliche Arbeitsatmosphäre in einem netten kleinen Team



Bewerbung:

Auch wenn Sie nicht alle Punkte erfüllen oder unsicher sind – bewerben Sie sich gerne!

Und wir möchten insbesondere Menschen zur Bewerbung motivieren, die Diskriminierung erfahren und denen in dieser Gesellschaft in unterschiedlicher Weise Barrieren in den Weg gelegt sind. Scheuen Sie nicht davor zurück, uns zu kontaktieren!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (aussagekräftiges Motivationsschreiben und Lebenslauf zusammen in einer PDF-Datei) zeitnah per Email an die Geschäftsstelle des Versöhnungsbundes, z.H. Daniela Pastoors: vb@versoehnungsbund.de

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Der Projektauftakt wird auf der Jahrestagung des VB stattfinden, zu der vom 26.-29.5.2022 ca. 200 Menschen nach Arendsee (Altmark) kommen. Weitere Informationen unter: https://www.versoehnungsbund.de/jt22