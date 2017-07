Am kommenden Samstag, 29. Juli, startet in Mutlangen die diesjährige Fastenaktion für eine atomwaffenfreie Welt, die von unserem ehemaligen Vorsitzenden Matthias Engelke initiiert wurde. Infos dazu findet Ihr nicht mehr in unserem Büchel-Blog, sondern auf der Seite fastenkampagne.blogspot.de/ dokumentiert. Wir freuen uns über alle, die diese Aktion und die Fastenden unterstützen!