Verdammung? Nein Danke! Rückführung von CA 16

Unter dem Motto „Verdammung, Nein Danke! Rückführung von CA 16“ planen wir ab dem 1.9.17 eine Fahrradfriedenspilgerfahrt von Augsburg nach Wittenberg.

Ein kleiner Beitrag unsererseits zur "Weltausstellung Reformation".

Wir wollen Artikel 16 des Augsburger Bekenntnisses (Confessio Augustana – CA) von Augsburg nach Wittenberg zurückbringen. Annahme verweigert, zurück an Absender. Philipp Melanchthon hatte das Bekenntnis verfasst und 1530 von Wittenberg zum Reichstag nach Augsburg gebracht. Noch heute gilt es als zentrales lutherisches Bekenntnis. Artikel 16 legt fest: „dass Christen ohne Sünde Übeltäter mit dem Schwert bestrafen, rechtmäßig Kriege führen und in ihnen mitstreiten können. … Hiermit werden verdammt [die Wiedertäufer], die lehren, dass das oben Angezeigte unchristlich sei.”

Dieser evangelische Bekenntnisartikel CA 16 ist immer wieder benutzt worden, um auch blutige staatliche Gewalt theolo­gisch zu legitimieren. In seiner Wirkungsge­schichte hat dieser Artikel zur Verfolgung von Täuferinnen und Täufern durch die evangelischen Kirchen beigetragen und zur Ausgrenzung von Pazifistinnen und Pazifisten bis heute. Auch Mitglieder des VB waren davon betroffen.

Es wird Zeit, „Nein danke!“ zu sagen. Es wird Zeit, einzutreten für das Recht jedes Christen, nein zum Krieg und nein zum sog. Beruf des Soldaten sagen zu dürfen.

Für diese Überzeugung wollen wir uns von niemandem mehr verdammen lassen.

Es ist daher Zeit, nicht nur zu danken für das, was aus den Toren Wittenbergs vor 500 Jahren an Gutem hervorgegangen ist. Sondern auch das zurückzubringen, was besser für immer in Wittenberg geblieben wäre.

Die Tour führt in Tagesabschnitten von 50 bis 80 km über Eichstätt, Nürnberg, Bamberg, Coburg, Ilmenau, Leuchtenburg, Schönburg, Löbnitz nach Wittenberg. Unterwegs werden Schauplätze der Reformation besucht und an die Leiden der durch die CA Verdammten erinnert.

Gesucht werden noch Radfahrer, die ihre Energie investieren und die ganze Woche oder bei einzelnen Etappen mitfahren. Sponsoren, die sich die Rückführung von CA 16 etwas kosten lassen. Gastgeber, die auf der Strecke Augsburg, Coburg, Wittenberg Schlafsackquartier für 5 bis 20 Radler geben. Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit und Ankündigung der Tour.

Info und Anmeldung: Versöhnungsbund, Thomas Nauerth, www.versoehnungsbund.de/ca16, 0521/171861, nauerth@friedenstheologie.de

Weitere Informationen zu CA 16 und unserer Arbeit an seiner Abschaffung unter https://www.versoehnungsbund.de/ca16