Die Kommission Friedensbildung , bislang nur auf Jahrestagungen präsent, ist nun auch hier auf der Homepage des Versoehnungsbundes unter den Kommissionen mit einer eigenen Seite zu finden.

Es lohnt sich vorbeizuschauen, weil wir aktuell sogar eine Idee haben:

wie wäre es, wenn die Versöhnungsbundmitglieder, jeder und jede einzelne, in ihren Städten und Dörfern bei ihren Schulen sich regelmäßig nach dem Stand der friedensbildenden Maßnahmen an eben dieser Schule erkundigen würden? Könnten wir vielleicht auf diese Weise etwas Nachfrage erzeugen?

Auf der Seite unserer Kommission kann zu dieser Idee der Aufruf Friedensbildung an jede Schule! Ein Aufruf heruntergeladen und weiter verteilt werden.