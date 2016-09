Zum Vormerken: Am 20/21 April im nächsten Jahr wird in den Franckeschen Stiftungen zu Halle ein Hochschuldialog stattfinden, an dem der VB stark beteiligt ist:

Das „Erasmus-Programm“: Die „Klage des Friedens“ (1517) -

Die Streitschrift des Erasmus von Rotterdam und der Streit um den Frieden heute

Anbei ein erster Handzettel zum Vormerken, ausführlicher Flyer kommt in Kürze.