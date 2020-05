Mitgliederversammlung des Versöhnungsbundes am 19. September 2020

Wie wahrscheinlich schon allen bekannt, muss die für Mai diesen Jahres geplante Jahrestagung 2020 wegen der Corona-Krise leider ausfallen.

Für die Mitgliederversammlung haben wir nun aber einen neuen Termin gefunden. Für die langfristige Planung hier schon einmal folgende Informationen:

Zeit: 19. September von 11:00 bis 17:00Uhr

Ort: Anthroposophisches Zentrum

Wilhelmshöher Alle 261

34131 Kassel

Das Anthroposophische Zentrum ist vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe fußläufig zu erreichen. Für einen Mittags-Snack und Tagungsgetränke ist gesorgt. Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung ist selbstverständlich kostenlos.

Und hier noch eine große Bitte von Seiten der Geschäftsstelle:

Bitte meldet Euch rechtzeitig bis zum 16. August an! Wir nehmen Eure Anmeldung gern per E-Mail vb@versoehnungsbund , oder per Telefon 0571-650675 entgegen.

Die offizielle Einladung und ggf. weitere Informationen folgen im kommenden Rundbrief.



Die Geschäftsstelle