Studientagungen der AGDF

Liebe Freundinnen und Freunde,



ich möchte euch herzlich bitten, in euren Landeskirchen auf die folgenden Veranstaltungen aufmerksam zu machen und für eine Teilnahme zu werben:

Mit dem Studientag "Wir wollen die EU – als Friedensakteur" am 11.11.2018 in Fulda möchte die Ökumenische Konsultation Gerechtigkeit und Frieden über die Politik der EU in Sachen "Sicherheit + Frieden" informieren, die kirchliche Sicht vermitteln und die Teilnehmenden darin unterstützen, Veranstaltungen mit Kandidat/innen für das EU-Parlament durchzuführen.

Das Heidelberger Gespräch "...und werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen" - Möglichkeiten und Herausforderungen gewaltfreier Konfliktbearbeitung "...

am 8./9. März in Frankfurt/Main ist ein Beitrag von AGDF und FEST zum Vorbereitungsprozess der EKD-Synode 2019 zu "Frieden". Die Mischung von Impulsen aus Forschung (Theologie, Philosophie,, Frieden + Konfliktf.) und Praxis ist aber für alle interessant. Wünschenswert wäre, dass ihr EKD-Synodale aus "eurer Landeskirche" persönlich zu der Tagung einladet.

Nähere Infos: siehe Anhänge

Herzliche Grüße

Jan