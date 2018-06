Eine Art Katechismus des Friedens

Unter www.friedenstheologie.de, Rubrik Christliche Friedenstheologie, Abteilung Texte findet sich jetzt endlich eine kleine Broschüre von 1953 (!)

Unser langjähriger Präsident in jenen Jahren, Rudolf Daur, hat damals in Frage- und Antwort Form einen kleinen Katechismus des Friedens vorgelegt, der in schöner Sprache auch heute noch beeindrucken und bewegen kann. "Möchte dies Büchlein da und dort einen Menschen zur Wachsamkeit und in die Gemeinschaft derer rufen, die dem Friedefürsten den Weg zu bereiten willig sind (Rudolf Daur)"

Bitte auch weiterleiten an alle evangelischen Christenmenschen und Synodale, die sich auf den Weg gemacht haben, Kirche des gerechten Friedens zu werden !