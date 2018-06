Helden der Gewaltfreiheit in XXL

Im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zu „heldenhaft gewaltfreit“ auf dem Katholikentag sind sieben wetterfeste Planen/Transparente (1,60x3,30 m) entstanden, die jeweils Gesicht sowie ein Zitat entweder von Mahatma Ghandi, Abdul Gaffar Khan, Oscar Romero, Rutilio Grande, Jean Goss, Hildegard Goss-Mayr oder Martin Luther King zeigen. MISEREOR in Aachen und das FORUM St. Peter haben bislang die Kosten für diese Planen getragen. Jetzt sollen diese Planen auf die Reise geschickt werden – um „SUCHE FRIEDEN“ wach zu halten - Monat für Monat in eine andere Stadt – jeweils für vier Wochen ab Juli 2018 bis Juni 2019 – also in den kommenden 12 Monaten.

Wer Interesse hat, diese Transparente für 4 Wochen aufzuhängen kann sich melden bei *Klaus Hagedorn, FORUM St. Peter, Tel: 0441 - 390 306 11, Handy: 0160-970 76 76 7, email hagedorn@forum-st-peter.de Kosten je nach Möglichkeit 50-150 Euro für 4 Wochen.