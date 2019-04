Save the children

Einer der Gründe, warum meine Frau und ich hier in Ägypten leben war und ist, die Arbeit im Zentrum für Kinder in Gefahr, Straßenkinder, in Alexandria zu unterstützen.

Daraus ist ein kleines Heft geworden, in dem Interviews mit Jungen und Mitarbeitenden in dem Zentrum dokumentiert werden. Unter anderem Dank der Unterstützung von Freunden vom Versöhnungsbund in den USA und Frankreich wurde die viersprachige Fassung erstellt: Deutsch, arabisch, englisch und französisch.

Dieses Heft steht hier im Anhang zum Lesen, Runterladen und Weiterverbreiten zur Verfügung.