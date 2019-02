Interviews auf Transparenz-TV

Im Januar 2019 ist im Rahmen von Transparenz TV eine wöchentliche Sendereihe „Friedensfragen mit Clemens Ronnefeldt“ gestartet.

Jeweils Mittwochs um 20.30 Uhr kann man die Sendungen schauen und in einem Live-Chat kommentieren. Anschließend sind sie dauerhaft auf Youtube zu sehen.

Den Sinn dieser Reihe (und die Arbeit des Versöhnungsbundes) beschreibt ein Video von Franz alt mit Clemens Ronnefeldt, ebenfalls auf TransparenzTV über Youtube.

Wer vorab über die jeweiligen Themen informiert werden will, setze sich am besten auf die Mailingliste von Clemens Ronnefeldt; eine kurze Mail an C.Ronnefeldt@t-online.de genügt.

Hier die Liste der Sendungen