Erasmus+Projekt gestartet: Voneinander lernen in der Revolution für das Leben!

Zum 15.5.2022 ist unser Projekt

"Voneinander Lernen in der Revolution für das Leben" - LeoRevLife

(Learning from each other in the revolution for life - the contribution of social & political movements to the transformation of society) - gestartet!

Das Projekt ist ein Teil der strategischen Partnerschaften im Erasmus+Programm zur Erwachsenenbildung und der deutsche und der österreichische Zweig des internationalen Versöhnungsbundes (IFOR) sind offzielle Projektpartner*innen. Auftakt des zweijährigen Projekts ist unsere Jahrestagung zur Revolution für das Leben. Auf den Jahrestagungen in 2023 und 2024 sowie auf weiteren Workshops und europäischen IFOR-Treffen geht das voneinander Lernen für die Revolution für das Leben weiter.

Zielsetzungen: Was wollen wir mit dem Projekt erreichen?

Um die immensen Herausforderungen der Menschheit auf dem Planeten Erde zu bewältigen, ist nichts Geringeres als eine "Revolution für das Leben" erforderlich. "Voneinander lernen in der Revolution für das Leben - die Beiträge sozialer und politischer Bewegungen zur Transformation der Gesellschaft" ist der Name und zugleich das Ziel des Projekts. Es zielt darauf ab, die Zusammenarbeit von Bewegungen zu unterstützen und das zivilgesellschaftliche Engagement im Hinblick auf Gewaltfreiheit, Klimagerechtigkeit, Inklusion und gerechte Lebenschancen für alle Menschen zu stärken.

Umsetzung: Was machen wir im Projekt?

Wir führen 3 Bereiche von Aktivitäten durch:

1) Workshops für kleinere Gruppen zu einzelnen Themen und Methoden (Sicherheit basierend auf sozialer Gerechtigkeit/ Rassismuskritik & Intersektionalität/ Medien, Kampagnenarbeit & visionary tools)

2) große Jahrestagungen, die Menschen aus verschiedenen sozialen und politischen Bewegungen zusammenbringen und dabei unterstützen, eine gemeinsame Basis zu finden und zusammenzuarbeiten

3) Begleitende Aktivitäten, die die Zusammenarbeit zwischen den Projektpartner*innen stärken und das gemeinsame Lernen intensivieren.

Ergebnisse: Was entsteht durch unser Projekt?

Im Laufe der zwei Jahre werden verschiedene mediale Beiträge erstellt. Die Teilnehmenden werden ermutigt, ihre Arbeit in einem größeren, verbindenden Kontext zu sehen und bauen weitere Kompetenzen für ihr bürgerschaftliches Engagement auf. Verschiedene Menschen, die sich für Gewaltfreiheit einsetzen, treffen sich und arbeiten an gemeinsamen Themen. Auf diese Weise werden Bewegungen gestärkt und können sich aktiver an europäischen und nationalen demokratischen Prozessen beteiligen.