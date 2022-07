An den beiden Gedenktagen und drumherum finden an vielen Orten Aktivitäten statt, die das Gedenken mit dem Einsatz gegen Atomwaffen verbinden. Schaut doch hier in der Übersicht, ob es etwas in eurer Nähe gibt, wo ihr euch beteiligen mögt: https://www.friedenskooperative.de/termine/text/hiroshimatag