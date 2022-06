Schöpfung und Widerstand in Köln - Sommertagung des Institutes Friedenstheologie

Schöpfung, Gewaltfreiheit und der nötige Widerstand

3. Ökumenisches Friedenstheologisches Sommerseminar

Über Jahrhunderte diente der Schöpfungsglaube der Legitimation von Herrschaft, obrigkeitlichen und kirchlichen Hierarchien und hemmungsloser Ausbeutung der Natur. Gründliche Lektüre der biblischen Texte insbesondere der Urgeschichten, prophetischer Texte und der Psalmen fördert eine andere Sicht zu Tage: "Biblische Schöpfungstexte stellen die Machtfrage. Sie wollen die Sehnsucht nach Gerechtigkeit wachhalten: Leben für alle! Weniger darf es nicht sein!" (Georg Steins). In diesem Seminar wollen wir der Spur und der Bedeutung des Schöpfungsglaubens nachgehen, besonders in der Auseinandersetzung mit aktuellen lebenszerstörenden Strukturen und Gewohnheiten. In Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Institut für Friedenstheologie, dem deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes und dem Katholischen Bildungswerk Köln