Nach der Jahrestagung ist vor der Jahrestagung – und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich an der Planung der nächsten zu beteiligen! Am 17.9. wird das wieder möglich sein, zwischen 11 und 16 Uhr in Kassel oder Hannover.

Bei Interesse bitte bei der Geschäftsstelle anmelden: vb@versoehnungsbund.de