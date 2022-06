Karlsruhe: Vortrag zum Ukraine-Krieg

Ukraine-Krieg: Hintergründe - Friedenszeichen - Lösungsansätze

Vortrag und Diskussion mit Clemens Ronnefeldt

Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des internationalen Versöhnungsbundes

Montag – 4. Juli - 19.00 Uhr

Kinemathek Karlsruhe, Kaiserpassage 6 – 76133 Karlsruhe



Eintritt frei, es gelten die tagesaktuellen Coronaregeln

Eine Veranstaltung der Deutschen Friedensgesellschaft Karlsruhe (DFG-VK)

in Zusammenarbeit mit der Kinemathek Karlsruhe



Clemens Ronnefeldt ist seit 1992 Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig

des Internationalen Versöhnungsbundes. In seinem über den Ukraine-Krieg wird er auf

das historische Verhältnis der Ukraine zur russischen Föderation eingehen und wichtige

Stationen des Weges des russischen Präsidenten von seiner Zeit in Deutschland ab 1984

bis zur Entscheidung des Ukraine-Krieges nachgehen.

Im zweiten Teil seines Vortrages wird Clemens Ronnefeldt auf das Verhältnis der NATO

und russischer Föderation nach dem Ende der Sowjetunion 1991 eingehen und dar-

stellen, welche Friedenskräfte es in der Ukraine und auch in der russischen Föderation

gibt, die zu einer Deeskalation beitragen können. Den letzten Teil seiner Impulse wird er

der Frage widmen, was in Deutschland getan werden kann, um zu mehr Frieden

beizutragen.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeiten zu Rückfragen und zur

Diskussion. Der Eintritt ist frei, es gelten die tagesaktuellen Coronaregeln.

Viele weitere Informationen zum Ukraine-Krieg, Kriegsdienstverweigerung, Waffenexporten

und Alternativen zum Krieg auf: www.dfg-vk.de und zu Veranstaltungen und Aktionen in

Karlsruhe auf der Webseite des Karlsruher Friedensbündnisses: www.friedensbuendnis-ka.de



Nein zum Krieg! Нет войне! No to war! Ні війні!