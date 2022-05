Internationaler Tag der Kriegsdienstverweigerung

Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen ist Teil der Geschichte des Versöhnungsbundes und International Fellowship of Reconciliation (IFOR) und steht seit 1914 im Mittelpunkt des Engagements. Sie ist eine unserer Wurzeln. Viele Mitglieder waren und sind Verweigerer. Verschiedene lokale Bemühungen haben dazu beigetragen, dass dieses Recht in vielen Ländern anerkannt wurde. Es gibt immer noch viel zu tun und IFOR ist in diesem Bereich stark engagiert und führt auch ein thematisches Projekt durch, das vom Joseph Rowntree Charitable Trust unterstützt wird.

Anlässlich des Internationalen Tages der Kriegsdienstverweigerung - 15. Mai - teilen wir die Stimmen der Mitglieder von IFOR auf der ganzen Welt zum Thema Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen.

Es geht um ein wertvolles Erbe und eine besondere Perspektive auf die gegenwärtige Situation. Wenn wir über Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen sprechen, beziehen wir uns auch auf Initiativen, die sich mit der Verweigerung der Unterstützung des Militarismus beschäftigen. Leider erleben wir derzeit eine Zunahme der Militarisierung der Gesellschaft und damit der Kultur der Gewalt. Wir setzen uns für eine positive Veränderung und die Durchsetzung einer Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit ein.

Wir freuen uns, persönliche Beiträge aus der Gemeinschaft zum Thema Kriegsdienstverweigerung zu veröffentlichen!

Sie werden Zeugnisse über vergangene Initiativen, aktuelle Kampagnen, individuelle Kämpfe, persönliches Verständnis, Forschung über gewaltfreie Alternativen, Ablehnung von Gewalt, Mitgefühl, Glauben, politisches Engagement... lesen.

Wir sind solidarisch mit allen Kriegsdienstverweigerern in der Welt, die derzeit wegen ihrer Weigerung bedroht und diskriminiert werden.

Wir widmen ihnen und all jenen, die in den letzten Jahrzehnten gekämpft haben, diese Zeugnisse.

Letztes Jahr haben wir zu diesem Tag eine eigene Publikation herausgegeben, die Sie hier finden können.

Wenn Sie selbst ein Zeugnis beisteuern wollen, mehr über die aktuelle Arbeit von IFOR zum Thema Kriegsdienstverweigerung und über das laufende thematische Projekt erfahren möchten, können Sie gerne die Projektkoordinatorin hier kontaktieren: zaira.zafarana@ifor.org

Dieser Beitrag ist eine Übersetzung des Artikels von der IFOR-Seite. Dort finden sich auch alle bisherigen Zeugnisse (auf Englisch, Französisch und Spanisch): https://www.ifor.org/news/2021/5/14/cdd4y6h5nhgm9oeunlwzhquh7ykyye