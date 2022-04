Weingarten: Tagung "Wie geht Frieden?"

Frieden und Entwicklung sind neben der Klimakrise die großen globalen Herausforderungen. Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik und ohne nachhaltigen Frieden bleiben Entwicklungsanstrengungen wirkungslos. Denn „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts“ (Willy Brandt).

„Wie geht Frieden?“ Dieser Frage wird in der gleichnamigen Tagung am 05. – 07. Mai 2022 in Weingarten nachgegangen. Die Tagung wird u.a. von unserem Mitglied Gregor Lang-Wojtasik als Ansprechpartner für das Forschungszentrum der Pädagogischen Hochschule Weingarten mitverantwortet. Hier werden Zusammenhänge zwischen Frieden, Sicherheit und Entwicklung in Wissenschaft und Praxis diskutiert sowie ihre Umsetzung im Bereich der Bildung thematisiert und konkrete Projekte und Mitmachangebote vorgestellt.

Programmflyer, Anmeldelinks und weitere Informationen unter: https://zebip.ph-weingarten.de/veranstaltungen/tagungen/wie-geht-frieden