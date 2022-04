ONLINE-Vortrag von Clemens Ronnefeldt zum Ukraine-Krieg

2.5.22: ONLINE-Vortrag zum Ukraine-Krieg

Montag, 2. Mai 2022, 19:30 Uhr im Online-Raum des Versöhnungsbundes: https://lecture.senfcall.de/ber-2qw-hss

"Der Ukraine-Krieg: Hintergründe und Perspektiven“

Nach einem Vortrag von Clemens Ronnefeldt, seit 1992 Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes, wird es die Möglichkeit zu Rückfragen und zur Diskussion geben. Clemens Ronnefeldt wird auf das historische Verhältnis von Ukraine und Russland eingehen, die Person Wladimir Putin in wichtigen Lebensstationen vorstellen und auf das Verhältnis NATO-Russland seit 1990 eingehen. Friedenskräfte in der Ukraine und in Russland werden ebenso vorgestellt werden wie Möglichkeiten der Deeskalation und der Frage, was in Deutschland getan werden kann, um Leid zu lindern und Friedenspolitisch konstruktive Akzente zu setzen.

Veranstalter*innen: Friedensinitiative Bielefeld/Ostwestfalen-Lippe, IPPNW Regionalgruppe,Bielefeld, Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienstgegner*innen OWL, Internationaler Versöhnungsbund - Regionalgruppe Bielefeld