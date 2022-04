Brühl: Vortrag von Clemens Ronnefeldt zum Ukraine-Krieg

30.4.22: Vortrag zum Ukraine-Krieg in Brühl (bei Köln)

Unser VB-Friedensreferent Clemens Ronnefeldt arbeitet momentan intensiv zum Ukraine-Krieg und hält in dem Rahmen viele Vorträge.

Der nächste findet am Samstag, 30. April 2022 um 11:30 Uhr im Rahmen der Pax Christi Bistumsversammlung in Brühl bei Köln (in der margaretaS, Brühl, Heinrich-Fetten-Platz) statt.

"Ukraine-Krieg - Hintergründe und Perspektiven - Vortrag und Diskussion von und mit Clemens Ronnefeldt"

https://koeln.paxchristi.de/termine/view/5820291624206336/Ukraine-Krieg