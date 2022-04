15.-29.5.22 + 21.-30.8.22: 6. Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit

Save the dates! Die Pilgerbasis hat beschlossen, in diesem Jahr den 6. Ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit in zwei Teilen durchzuführen:

Augburg – Stuttgart, 15. – 29. MAI 2022. Etwa 200 km, anspruchsvoll, viele Höhenmeter.

Stuttgart – Karlsruhe, 21. – 30. AUGUST 2022. Etwa 100 km, anspruchsvoll, viele Höhenmeter.

Die beiden nächsten UN-Klimakonferenzen finden nicht in Europa statt, sondern 2022 in Sharm El-Sheikh, Ägypten (COP 27) und 2023 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (COP 28).

Als Pilgerziele in 2022 dienen daher in Deutschland der 102. Deutsche Katholikentag, vom 15. bis 29. Mai 2022 in Stuttgart und die Vollversammlung des ÖRK Ökumenischen Rats der Kirchen, vom 31. August bis 8. September 2022 in Karlsruhe.