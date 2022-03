Neues zur Ukraine (mit Rede von Clemens Ronnefeldt)

Liebe Friedensinteressierte,

die Zuspitzung der Lage nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine möchte ich zunächst anhand folgender Meldungen verdeutlichen:

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/merz-haelt-nato-eingreifen-fuer-nicht-ausgeschlossen-ukraine-krieg-17852872.html

Ukraine-Krieg: Merz hält Eingreifen der NATO für nicht ausgeschlossen

Aktualisiert am 04.03.2022

----

https://www.nzz.ch/meinung/springer-chef-mathias-doepfner-blaest-zum-angriff-ld.1673017?mktcid=smsh&mktcval=E-mail

Kommentar Von allen guten Geistern verlassen:

Europas mächtigster Verleger schreibt den dritten Weltkrieg herbei

04.03.2022, 16.52 Uhr

——

https://www.berliner-zeitung.de/welt-nationen/us-senator-ruft-zur-ermordung-von-putin-auf-li.215394

Politik : US-Senator ruft zur Ermordung von Putin auf

Der einflussreiche Republikaner Lindsey Graham sagt, wenn die Russen nicht für immer in Dunkelheit leben wollten, müsste ein Russe den Präsidenten ermorden.

BLZ, 4.3.2022 - 19:23 Uhr

——

https://www.welt.de/wirtschaft/plus237373613/Kampfjet-Tausch-MiG-29-fuer-die-Ukraine-Mega-Geschaeft-hinter-dem-Geschenk.html

MiG-29 für die Ukraine? Davon wären 22 aus DDR-Beständen

7.3.2022 - Stand: 18:00 Uhr

Polen könnte DDR-Kampfjets an die Ukraine liefern. Der Plan ist sehr riskant, weil Putin ihn als Einmischung der Nato verstehen kann. Zudem schließt er ein gewieftes Tauschmanöver ein – von dem am Ende auch der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin profitieren würde.

Vor knapp 20 Jahren sorgte ein Kampfflugzeug-Geschenk Deutschlands an den Nato-Partner Polen für Aufsehen. Jetzt spielen die 22 damals für einen Euro gelieferten MiG-29 Jagdflugzeuge eine unerwartete Rolle im Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin gegen die Ukraine – mit auch wirtschaftlich heiklen Folgen. (..)

—

https://www.spiegel.de/ausland/russland-ukraine-news-am-sonntag-boris-johnson-wirbt-fuer-sechs-punkte-plan-a-09167ecb-2f55-4487-bfe0-185fde40ab01

Baerbock über Putin »Was er tut, ist Aggression hoch tausend«

Die Ukraine verlangt von der Nato eine Flugverbotszone – oder zumindest Kampfflugzeuge. Das Westbündnis denkt laut Außenministerin Baerbock nun tatsächlich über die Lieferung von Jets via Polen nach.

07.03.2022, 10.15 Uhr

(…)

Der Ukrainekrieg dürfe nicht in einem dritten Weltkrieg münden, sagte Baerbock weiter. Stattdessen werde geprüft, ob die Nato über Polen Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern könne. Das hänge damit zusammen, dass das ukrainische Militär lediglich Flugzeuge nutzen könne, die »noch des Typs aus der Sowjetunion sind«.

»Die Vorbereitungen laufen, wie Polen diese Flugzeuge liefern könnte, ohne dass sie selber nicht mehr verteidigungsfähig wären.« (…)

——

Vor diesem Hintergrund sende folgende Beiträge:

———

1. Am 5.3.22 habe ich auf einer Friedenskundgebung in Landhut eine Rede zur Beendigung des Krieges gehalten, in der ich deutlich mache, dass es bei aller Verurteilung des Angriffs der russischen Regierung auf die Ukraine darum gehen muss, Wege aus der Gewalt zu finden und dass ein lange dauernder Abnutzungskrieg die schlechteste Lösung wäre. Sie findet sich als pdf-Datei auch im Anhang.

___

2. Wie zwei Männer zu Todfeinden wurden

https://www.nzz.ch/gesellschaft/putin-selenski-ld.1672931?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

Wie zwei Männer zu Todfeinden wurden

5.3.2022

(…)

1952 Wladimir Putins Geburt grenzt an ein Wunder. Bevor er am 7. Oktober in einer 20 Quadratmeter grossen Wohnung in Leningrad auf die Welt kommt, glauben seine Mutter und sein Vater nicht mehr daran, Eltern zu werden. Putins Mutter ist über vierzig und traumatisiert von der 900-tägigen deutschen Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg. (…)

1978 26 Jahre nachdem das Ehepaar Putin seinen langerwarteten Sohn Wladimir getauft hat, kommt ein jüdisches Paar namens Selenski 1300 Kilometer weiter südlich auf die gleiche Idee: Ihr Sohn soll Wolodimir heissen, was «gross in seiner Macht» bedeutet. Wolodimir wird am 21. Januar in der russischsprachigen Industriestadt Kriwi Rih in der Ukraine geboren; noch gehört die Republik zur Sowjetunion. (…)

2019 An Silvester, drei Wochen nachdem sich Putin und Selenski in Paris zum ersten Mal getroffen haben, wünschen sie einander am Telefon ein frohes neues Jahr.

——

3. Kriegsdiplomatie: Auch Israels Premier stößt bei Putin auf taube Ohren

https://www.sueddeutsche.de/politik/krieg-ukraine-bennett-putin-1.5542359

Kriegsdiplomatie:

Auch Israels Premier stößt bei Putin auf taube Ohren

6. März 2022, 16:59 Uhr

Mit breiter Unterstützung reiste Premier Bennett nach Moskau - und hatte wie viele vor ihm keinen Erfolg. Umsonst war die Reise, an deren Ende ein Besuch in Berlin stand, dennoch nicht. (…)

----- 4. Warum Erdoğan vermitteln will

Der nachfolgende Artikel erschien auch in der Printausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 7.3.2022, Seite 6.

https://www.msn.com/de-ch/nachrichten/politik/warum-erdo%C4%9Fan-vermitteln-will/ar-AAUGWu6

Berner Zeitung

6.3.2022 Warum Erdoğan vermitteln will

Tomas Avenarius

Die Regierung in Ankara bringt sich als Mediator ins Spiel, trotz komplizierter Beziehungen zu Moskau.

(…)

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan versucht im Ukraine-Krieg zu vermitteln. Erdogan, der gute Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland unterhält, telefonierte am Sonntag eine Stunde lang mit Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin. Über den Inhalt wurde zunächst nichts bekannt.

Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin hatte vor dem Telefonat gesagt, im Ukraine-Konflikt brauche es einen neutralen Vermittler: Nachdem der Westen «die Brücken abgebrannt hat», müsse ein anderer mit Russland sprechen. «Es ist wichtig, dass Moskau einen Ansprechpartner hat, dem es vertraut.» (…)

——

5. Gigantisches Rüstungspaket von Olaf Scholz ist gefährlicher Irrweg

https://www.freitag.de/autoren/jaugstein/gigantisches-ruestungspaket-ist-gefaehrlicher-irrweg

3.3.2022 Gigantisches Rüstungspaket von Olaf Scholz ist gefährlicher Irrweg

100 Milliarden

Putins Krieg ist nicht nur ein Fehler, er ist ein großes Unrecht – aber sollen wir deshalb lernen, die Bombe zu lieben?

Ein Kommentar von Freitag-Verleger Jakob Augstein

Jakob Augstein | Ausgabe 09/2022 195

Am Sonntag sagte Bundeskanzler Olaf Scholz im Deutschen Bundestag, dass die Bundeswehr mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro ausgestattet und der Wehretat künftig mehr als zwei Prozent des Bruttosozialprodukts betragen werde. Diese Marke war bislang nie erreicht worden. Was taten die Abgeordneten? Sie erhoben sich von ihren Stühlen und klatschten lange Beifall. Ja, die Worte des Kanzlers gingen im Applaus unter. Es war gespenstisch.

Die deutschen Parlamentarier feierten die größte Aufrüstung, die es in der deutschen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg je gegeben hat.

(...)

------------------

2. Bischof Friedrich Kramer: "Wer Hochrüstung brüllt, geht Putin auf den Leim“

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landesbischof-kramer-sachsen-anhalt-kritisiert-aufruestung-regierung-100.html

Kommentar zur Aufrüstung

"Wer Hochrüstung brüllt, geht Putin auf den Leim"

von MDR

Stand: 06. März 2022, 16:05 Uhr

Vor einer Woche verkündete Kanzler Scholz in Berlin eine Zeitenwende und damit verbunden einen Richtungswechsel in Sicherheits– und Außenpolitik.

Unter dem Eindruck der Kriegsbilder aus der Ukraine bleibt die Kritik bislang sehr zurückhaltend. Doch das könnte sich bald ändern.

Der Magdeburger Bischof Friedrich Kramer spricht von einem fatalen Irrtum der Politik. Er ist der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirchen in Deutschland. (…)

——

7. Termine, wo Friedenskundgebungen zur Beendigung des Krieges In der Ukraine stattfinden, finden sich hier:

https://www.friedenskooperative.de/ukraine-krise-alle-infos#eins

—

