Online-Veranstaltung: "Zivilgesellschaft mobilisiert gegen Atomwaffen"

"Zivilgesellschaft mobilisiert gegen Atomwaffen"

24.2.2022, 19.30 - 21 Uhr, online

Vortrag und Diskussion mit Marion Küpker, Moderation durch Christine Böckmann

Über 70 friedenspolitische Organisationen setzen sich in der bundesweiten Kampagne "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt" für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland ein. Gemeinsam mit der "International Campaign to Abolish Nukes" (ICAN) und den "Bürgermeistern für den Frieden" kämpft die Kampagne mit ihrer Sprecherin Marion Küpker für die Unterschrift unserer Regierung unter dem internationalen Atomwaffen-verbotsvertrag (AVV), der 2021 rechtsgültig wurde.



Anmeldung über webteam@stadtbibliothek.magdeburg.de oder unter 0391/540-4884 erforderlich.

Organisiert durch die VB-Regionalgruppe Magdeburg in Kooperation mit der Stadtbücherei Magdeburg.