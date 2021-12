Die Satzung des International Fellowship of Reconciliation (IFOR) sieht vor, dass alle 4 Jahre ein Council aller Zweige und Gruppen des Versöhnungsbundes stattfindet.

2022 ist es wieder soweit und der Council soll vom 10. bis 21. November 2022 in Juba (Südsudan) stattfinden!

Teil dessen ist auch eine öffentlichen Veranstaltung zum Thema "Armed Conflict and Peaceful Transition in Africa: Lessons from Southern Sudan".