Bodensee-Friedensweg am Ostermontag in Bregenz

Frieden hat Zukunft

Auf der Website des Internationalen Bodensee-Friedensweges erfahren Sie alles über den kommenden und die vergangenen Friedenswege.

Jedes Jahr am Ostermontag treffen sich am Bodensee mehr als 1000 junge und alte Menschen, denen der Frieden ein besonderes Anliegen ist. Jedes Jahr an einem anderen Ort.

Regelmässig sprechen beim Bodensee-Friedensweg bekannte Persönlichkeiten zu einem aktuellen Thema. Zum größten Ostermarsch in der Bodensee-Region laden rund 100 Organisationen aus drei Anrainerländern ein.

Wir laden herzlich zur Beteiligung am Ostermontag, den 18. April 2022 in Bregenz ein!

Von Arne Engeli

Täglich lesen und hören wir von Kriegen, Flüchtlingsströmen, Klimaveränderung, Armut und Hunger, Ungerechtigkeit und Missachtung der Menschenrechte. Das muss nicht ewig so weitergehen! Wir können etwas dagegen tun.

Auf dem Internationalen Bodensee-Friedensweg ist Gelegenheit, darüber mit vielen anderen nachzudenken und unsere Stimme zu erheben.

Wir können unserer Empörung Ausdruck geben über den schrecklichen Zustand der Welt, über die weitverbreitete Gleichgültigkeit dem Elend gegenüber, auch unserem Entsetzen und unserer Trauer über den Raubbau an der Natur.

Wir können deutlich machen: So darf es nicht weitergehen! Eine andere Welt ist möglich. Dafür wollen wir uns weiterhin einsetzen. Auf dem Friedensweg können wir einander über die Landesgrenzen hinaus Mut dazu machen.

Wir können unsere Überzeugung stärken: „Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten!“ Nach all den Erfahrungen der letzten hundert Jahre wissen wir:

Kriegsvorbereitung führt zu Krieg. Konflikte müssen ohne Gewalt gelöst werden können.

Wir können nächste Schritte auf dem Weg zu diesem Ziel vorbereiten.

Koordination:

Frieder Fahrbach | Lindau | bfwfahrbach(at)aol.com

Aktuelle und weiterführende Informationen unter: https://www.bodensee-friedensweg.org/