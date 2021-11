Einkehrtage in Wulfshagenerhütten

Save the date: 25.2.-1.3.2022

Die Basisgemeinde in Wulfshagenerhütten lädt Freund*innen des Versöhnungsbundes zu Einkehrtagen zum Thema "Reich Gottes" ein.

Alternativ zum karnevalistischen Trubel bieten die Tage Ende Februar eine spirituelle Auszeit in der Region zwischen den Meeren.

Freitag und Dienstag sind An- und Abreisetage, Samstag bis Montag (26.-28. Februar 2022) wird an biblischen Texten gearbeitet, in Kleingruppen die praktischen Konsequenzen bedacht, miteinander Andachten und Gottesdienste gefeiert, gemeinsame Essen genossen und die Landschaft erkundet.

Weitere Informationen folgen. Bitte rechtzeitig anmelden bei: martin.klotz-woock[et]basisgemeinde.de

@ Basisgemeinde Wulfshagenerhütten (https://basisgemeinde.org/info/die-basisgemeinde-wulfshagenerhuetten)

Die Reich-Gottes-Thematik regt zu zahlreichen Fragen an. Einige Fragen hat der Vorbereitungskreis der Basisgemeinde zur Anregung ausformuliert.

Impulse: