Talk am Sonntag - letzter Termin im Jahr 2021!

Am 28.11. - wie immer am letzten Sonntag im Monat um 17 Uhr - findet für 2021 der letzte Talk am Sonntag statt.

Das Format bietet niedrigschwellig die Gelegenheit in Austausch zu kommen und in Verbindung zu bleiben - online, aber dennoch immer wieder intensiv und jedes Mal mit spannenden Themen!

Zu einigen der vergangenen Talks wurden Dokumente zur Verfügung gestellt - schaut euch ggf. mal hier um: https://www.versoehnungsbund.de/aktiv/talk-am-sonntag

Was am 28.11. Thema sein wird, verraten wird bald... und wie es im neuen Jahr weitergeht ebenfalls.

Wer sich mit einem Thema einzubringen möchte, kann sich weiterhin gerne bei der Geschäftsstelle melden!