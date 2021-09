Globaler Klimastreik am 24.9. + Fahrradtour

Gobaler Klimastreik am 24.9.

Um zu verdeutlichen, dass diese Bundestagswahl zugleich die existentielle Klimawahl ist, findet am 24.9.2021 der nächste globale Klimastreik statt: "höchste Zeit zu handeln!" Der Aufruf und weitere Infos finden sich hier: https://www.klima-streik.org/infos/aufruf

Eine Variante daran teilzuhaben, verbindet sich im Dreiländereck mit dem Widerstand gegen Atomwaffen: Unsere Friedensreferentin Marion Küpker organisiert eine Fahrrad-Tour zu den Atomwaffenstandorten, die vom 23.-26.9. von Nörvenich über Aachen und Volckel nach Kleine Brogel führt. In Aachen schließt sich die Tour dann dem Klimastreik an. Wer dabei sein möchte, melde sich bitte schnellstmöglich bei Marion an: mariongaaa@gmx.de