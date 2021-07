Der Talk am Sonntag fällt im August aus, geht ansonsten aber weiter: immer um 17 Uhr am letzten Sonntag im Monat im digitalen Raum des Versöhnungsbundes.

Die Übersicht der bisherigen Talks am Sonntag befindet sich hier: https://www.versoehnungsbund.de/aktiv/talk-am-sonntag

>>>>> Save the date! <<<<<

Am 26.9. wird Dr. Ljubinka Petrovic-Ziemer von gewaltfrei handeln zu Gast sein und mit uns zum Thema "Rassismuskritik und Diversität in der Organisationsentwicklung | Schritt für Schritt" in den Austausch kommen.

Alle sind herzlich eingeladen sich diesen Termin bereits vorzumerken!