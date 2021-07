Präsenztag zu KLIMAGERECHTIGKEIT JETZT!

"KLIMAGERECHTIGKEIT JETZT! - aktiv - gewaltfrei - revolutionär"

Präsenztag des Versöhnungsbundes

Der Präsenztag im Anschluss an die Online-Jahrestagung findet am 17.10.2021 von 11-17 Uhr im AZ in Kassel statt.

Zum Programm:

bis 11 Uhr: Anreise, Kaffee

11.00 Uhr: Begrüßung, Einstieg

11.15 Uhr: Vortrag und Diskussion: „Klimagerechtigkeit konkret: Armuts- und Klimakrise gemeinsam überwinden" - Anika Schroeder

12.30 Uhr: Mittagspause

14.00 Uhr: Arbeitsgruppen *

16:00 Uhr: Abschlussplenum, gemeinsames Fazit

17:00 Uhr: Ende, Abreise

*Arbeitsgruppen: