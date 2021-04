VB-Talk am Sonntagabend

Sonntag ist es wieder soweit! Der nächste „Talk am Sonntagabend“ findet am 25.04.2021 wieder um 17.00 Uhr im Versöhnungsbund-Raum statt: https://lecture.senfcall.de/ber-2qw-hss *

Diesmal befassen wir uns mit dem Thema "Vom Kindergarten lernen heißt gewaltfreie Außenpolitik können" und Thomas Nauerth wird den Impuls dazu geben. (Die Gäste aus den USA können leider doch erst zu einem späteren Termin kommen.) Maria Krisinger leitet uns wieder moderativ durch den Abend.

Die Fragen des Abends lauten: Nach welchen Regeln läuft unser erwachsenes Leben in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ab? Sind es Regeln, die erst Erwachsene verstehen können? Wer hat diese Regeln eigentlich erfunden? Was würde passieren, wenn Erwachsene auf einmal den Regeln der Kinder in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft folgen würden? Könnte es sein, dass wir dann sogar Außenpolitik ganz neu, ohne Gewalt, betreiben würden?

*Raumlink bitte im Newsletter nachschauen oder per Email erfragen: vb@versoehnungsbund.de