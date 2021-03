Immer am letzten Sonntag im Monat um 17.00 Uhr findet das neue Austauschformat des Versöhnungsbundes statt, der "Talk am Sonntagabend"!

Für den 25.4. sind IFOR-Gäste aus den USA in den "Talk am Sonntagabend" eingeladen - wir sind gespannt, hoffen dass es klappt!

Weitere Infos folgen...

Wer teilnehmen will, Fragen oder Ideen hat, wende sich gerne per Mail an die Geschäftsstelle: vb@versoehnungsbund.de