Schön war es am Sonntag! Die nächsten Termine zum "Talk am Sonntagabend" finden die nächsten Termine am 28.03. und 25.04. statt - immer am letzten Sonntag im Monat - jeweils um 17.00 Uhr online im Versöhnungsbund-Raum.

Die nächsten Male wird es um rassismus- und machtkritische Auseinandersetzungen gehen - genauere Infos folgen.

Wer teilnehmen will, Fragen oder Ideen hat, wende sich gerne per Mail an die Geschäftstelle: vb@versoehnungsbund.de