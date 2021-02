Der nächste „Talk am Sonntagabend“ findet am 28.02.2021 wieder um 17.00 Uhr online im Versöhnungsbund-Raum.

Dabei wird Daniela Pastoors, unsere neue Geschäftsführerin, sich vorstellen und einen Einblick in ihre Forschungsarbeit geben. Wie werden Menschen, die in der Friedensarbeit tätig sind, psychosozial unterstützt und begleitet? Was brauchen (friedens-)aktive Menschen um sich langfristig engagieren zu können ohne auszubrennen? Das sind die Fragen mit denen wir uns an diesem Abend beschäftigen wollen. Maria Krisinger wird die Veranstaltung moderieren.

Wer teilnehmen will und die Zugangsdaten noch nicht hat, kann gerne eine Email an vb@versoehnungsbund.de schreiben.