"Authentisch sprechen, präsent sein - Einführung & Vertiefung in die Gewaltfreie Kommunikation": So lautet das Thema des 12. Werkstatt-Tages, den die Regionalgruppe Magdeburg am Samstag, den 13.03.2021 organisiert. Zwei Referent*innen des Vereins "echt.jetzt" werden den Tag gestalten, Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Weitere Informationen und Hinweise zur Anmeldung finden sich im Flyer.